Rientro a scuola, salta il metro di distanza obbligatorio (per i primi mesi). Azzolina: «Gli enti locali facciano di più per trovare gli spazi» (Di venerdì 14 agosto 2020) È caos sulla riapertura delle scuole. Da una parte la necessità di far ritornare i ragazzi tra i banchi, dall’altra l’obbligo del distanziamento sociale per contenere la pandemia del Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico, appreso delle carenze di aule e di banchi, ha stabilito che, nel caso in cui non fosse possibile garantire la distanza di un metro tra un alunno e l’altro, sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni. Questo «al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico» precisano. In nome del diritto allo studio, dunque, salta il vincolo della distanza di sicurezza. L’app Immuni In altre parole, se rimarranno le classi pollaio, se non arriveranno in tempo i ... Leggi su open.online

juventusfc : Rientro a scuola: è tutto pronto? ???? Rendilo unico, rendilo... ?? Preparati per qualcosa di grande. Get ready! ?… - LegaSalvini : RIENTRO A SCUOLA, È CAOS. I PRESIDI DEL LAZIO: «CI HANNO DATO IL COLPO DI GRAZIA, RIPARTIRE È DIFFICILE» Allarme e… - AzzolinaLucia : Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione potete trovare, in un’unica sezione, tutte le informazioni sul rient… - kostantin7145 : RT @juventusfc: Rientro a scuola: è tutto pronto? ???? Rendilo unico, rendilo... ?? Preparati per qualcosa di grande. Get ready! ? https://… - DybalaFan10 : RT @juventusfc: Rientro a scuola: è tutto pronto? ???? Rendilo unico, rendilo... ?? Preparati per qualcosa di grande. Get ready! ? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola I professori hanno paura: sempre più testamenti per il rientro a scuola ilGiornale.it Scuola, presidi: "Distanziamento non obbligatorio? Tanto rumore per nulla"

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Pensavamo di vivere in una tragedia, e invece era una commedia: Tanto rumore per nulla di William Shakespeare!” Lo afferma Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, commen ...

Scuola dell’infanzia, al via il 7 settembre Nuova ordinanza della Lombardia

Nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia: avvio delle scuole dell’infanzia il 7 settembre con la raccomandazione della rilevazione della temperatura. Novità anche su saune e bagni turchi ...

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Pensavamo di vivere in una tragedia, e invece era una commedia: Tanto rumore per nulla di William Shakespeare!” Lo afferma Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, commen ...Nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia: avvio delle scuole dell’infanzia il 7 settembre con la raccomandazione della rilevazione della temperatura. Novità anche su saune e bagni turchi ...