Rientri da Paesi a rischio, pochi aeroporti attrezzati per i tamponi. Ecco le misure in vigore in ogni Regione (Di venerdì 14 agosto 2020) Passeggeri che lasciano porti e aeroporti senza essere controllati, scali che si devono ancora attrezzare, governatori che firmano provvedimenti in contrasto con quelli del governo. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è stata firmata meno di 36 ore fa e già ci sono più eccezioni che regole. Il documento prevede tamponi obbligatori per chiunque entri in Italia da Spagna, Grecia, Malta e Croazia o, in alternativa, un test sierologico negativo fatto non più di 72 ore prima dell’ingresso nel nostro Paese. Molte Regioni – come la Liguria, la Sardegna, il Veneto, il Piemonte, il Lazio – si stanno adeguando, ma molti scali – incluso Malpensa – non faranno i test al proprio interno: ogni passeggero quindi è tenuto ad autodenunciarsi e a prenotare un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - massimo09421979 : RT @fattoquotidiano: Rientri da Paesi a rischio, pochi aeroporti attrezzati per i tamponi. Ecco le misure in vigore in ogni Regione https:/… - fattoquotidiano : Rientri da Paesi a rischio, pochi aeroporti attrezzati per i tamponi. Ecco le misure in vigore in ogni Regione - clikservernet : Rientri da Paesi a rischio, pochi aeroporti attrezzati per i tamponi. Ecco le misure in vigore in ogni Regione - Noovyis : (Rientri da Paesi a rischio, pochi aeroporti attrezzati per i tamponi. Ecco le misure in vigore in ogni Regione) P… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri Paesi Dai viaggi all'estero al rientro: ecco chi può entrare e uscire dall'Italia Il Sole 24 ORE Coronavirus, in Spagna divieto di fumo in strada e discoteche chiuse

La misura era stata già introdotta in Galizia e nelle Baleari ed ora riguarderà tutto il Paese. Rientra in nuovo pacchetto di restrizioni per far fronte alla nuova ondata di coronavirus. Il ministro ...

Alba Parietti (da Ibiza) contro i tamponi a chi rientra: «Ci obbligano a rimanere in Italia»

Alba Parietti contro i tamponi per chi rientra dai paesi a rischio. La showgirl, attualmente in vacanza a Ibiza dove ha una casa di proprietà, si è detta nuova contraria alla nuova ordinanza firmata d ...

La misura era stata già introdotta in Galizia e nelle Baleari ed ora riguarderà tutto il Paese. Rientra in nuovo pacchetto di restrizioni per far fronte alla nuova ondata di coronavirus. Il ministro ...Alba Parietti contro i tamponi per chi rientra dai paesi a rischio. La showgirl, attualmente in vacanza a Ibiza dove ha una casa di proprietà, si è detta nuova contraria alla nuova ordinanza firmata d ...