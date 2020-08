Rientri da paesi a rischio Coronavirus: ecco l’annuncio della Lombardia (Di venerdì 14 agosto 2020) La Regione Lombardia scioglie la riserva e annuncia che non è previsto alcun isolamento per chi rientra da paesi a rischio Coronavirus. “Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta”: ad annunciarlo è il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Niente quarantena in attesa del … L'articolo Rientri da paesi a rischio Coronavirus: ecco l’annuncio della Lombardia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

“Sono convito che la Sicilia è pronta per affrontare la seconda ondata del covid19 in autunno. Abbiamo maturato esperienza e sappiamo come comportarci ed abbiamo preparato il sistema sanitario. Ma que ...

Croazia, boom di prenotazioni annullate per tamponi

A causa dell’obbligo dei tamponi imposto al rientro dalla Croazia, gli operatori turistici hanno registrato un boom di prenotazioni annullate da parte di turisti italiani. Il capo della protezione Civ ...

