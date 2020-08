Ricoverato Robert Trump, il fratello del Presidente (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald Trump, è ricoverato a New York, come ha confermato la Casa Bianca. Secondo alcune fonti le sue condizioni sarebbero gravi. Leggi su vanityfair

