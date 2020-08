Ricoverato il fratello di Trump: è ‘molto grave’ (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato Ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale. Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe “molto grave”.L'articolo Ricoverato il fratello di Trump: è ‘molto grave’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: New York, il fratello di Trump ricoverato in ospedale: è grave #roberttrump - natechonchon : RT @repubblica: Ricoverato il fratello di Donald Trump: è 'molto grave' - PoliticaNewsNow : Stati Uniti, ricoverato il fratello di Trump: è molto grave - MediasetTgcom24 : New York, il fratello di Trump ricoverato in ospedale: è grave #roberttrump - oden932 : RT @repubblica: ??Ricoverato il fratello di Donald Trump; è 'molto grave' -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato fratello Ricoverato il fratello di Trump: è "molto grave" L'Unione Sarda Ricoverato il fratello di Trump: è "molto grave"

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a ...

Ricoverato Robert Trump, fratello del presidente degli Stati Uniti. "E' in condizioni molto gravi"

14 agosto 2020 Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle p ...

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a ...14 agosto 2020 Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle p ...