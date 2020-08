Ricoverato il fratello di Donald Trump: è «molto grave» (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, il fratello minore del presidente americano Donald, è stato Ricoverato in un ospedale di New York. Non sono ancora noti i dettagli, ma secondo la stampa americana che ha riportato la notizia – prima di tutti Abc News – , l’uomo sarebbe «molto grave». August 14, 2020 Fonti della Casa Bianca hanno poi confermato alla Cnn e all’Abc il ricovero, spiegando che Donald Trump dovrebbe recarsi nelle prossime ore a fargli visita in ospedale. Robert, che è anche un ex dirigente della Trump Organization, è uno degli 4 fratelli del presidente. «Posso confermare la notizia che il fratello del ... Leggi su open.online

