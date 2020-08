Ricordate Nancy Coppola? Prima e dopo l'Isola dei famosi: "Meno 20 chili". In bikini, una clamorosa metamorfosi | Guarda (Di venerdì 14 agosto 2020) Ricordate Nancy Coppola? Nel 2017 la cantante neomelodica napoletana, 34 anni, ha partecipato all'Isola dei famosi finendo nel tritacarne: piuttosto "abbondante", era stata l'unica concorrente a non perdere peso in Honduras e le sue foto in bikini erano state usate dai critici come "prova" per sostenere che gli autori dello show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi rifocillassero di nascosto i concorrenti evitando loro troppi stenti. Oggi, 4 anni dopo, Nancy è stata protagonista di una clamorosa metamorfosi fisica. La cantante ha perso infatti 20 chili grazie al bendaggio gastrico e su Instagram mostra fiera il suo nuovo corpo. "Non ... Leggi su liberoquotidiano

