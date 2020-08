Ricordate Matilde Brandi? Diva di Mediaset e Bagaglino, poi sparita dalla tv. Eccola oggi, a 51 anni: in bikini, fisico "soprannaturale" | Guarda (Di venerdì 14 agosto 2020) Ricordate Matilde Brandi? Tra anni 90 e Duemila, caschetto biondo d'ordinanza, era una delle ballerine e presentatrici più brave e apprezzate di casa Mediaset. Negli ultimi anni ha deciso però di allontanarsi dal mondo della tv dedicandosi alla famiglia e alle sue passioni (tra cui la pittura). Ma l'ex protagonista del Bagaglino, pur schiva e riservata, resta pur sempre una "Diva". E la prova la fornisce su Instagram, concedendosi di tanto in tanto qualche foto in bikini. A 51 anni, il fisico resta quello atletico forgiato da anni e anni di danza, davanti e lontano dai riflettori degli studi tv: una linea praticamente ... Leggi su liberoquotidiano

