Ricavi Champions, ADL sorride: oltre 65mln per il Napoli, ecco la distribuzione (Di venerdì 14 agosto 2020) L'Italia, con le sue quattro squadre qualificate (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta) ha ricavato oltre 250 milioni di euro complessivi dalla UEFA per la Champions League, facendo un registrare un +2% rispetto alla scorsa stagione. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Champions League, i ricavi dei club italiani al termine della stagione 2019/20 - tuttonapoli : Ricavi Champions, ADL sorride: oltre 65mln per il Napoli, ecco la distribuzione - Paroladeltifoso : Napoli, ricavi Champions da 66 milioni - martyisnt96 : RT @ilbianconerocom: #Juventus, il dato definitivo sui ricavi dalla #Champions: 10 milioni in meno... - dstcanna : E poi vogliamo Regulion in prestito, non cambi mai pappò!!! Sky - I ricavi delle squadre italiane in Champions Lea… -