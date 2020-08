Ricardo Rodriguez saluta il Milan: accordo con il Torino, le cifre del trasferimento (Di venerdì 14 agosto 2020) Il terzino svizzero è pronto a trasferirsi in granata: l'intesa per il prezzo del cartellino è stata raggiunta sui 3 milioni di euro più bonus Leggi su 90min

AntoVitiello : Iniziato ora l'incontro a Casa #Milan con il ds del #Torino Vagnati per il passaggio di Ricardo #Rodriguez ai grana… - DiMarzio : #Torino, obiettivo Ricardo #Rodriguez per la fascia sinistra - AlfredoPedulla : #Rodriguez al #Torino, ci siano. Incontro domani a #CasaMilan e si può chiudere subito. C’è il sì totale di Ricardo @tvdellosport - evivanco7 : RT @RadioRossonera: Accordo raggiunto tra #Milan e #Torino per Ricardo #Rodriguez Oggi ultime limature e stretta di mano finale ma lo sviz… - teo_acm : RT @RadioRossonera: Accordo raggiunto tra #Milan e #Torino per Ricardo #Rodriguez Oggi ultime limature e stretta di mano finale ma lo sviz… -