Resident Evil 7 diventa il gioco più venduto della serie con quasi 8 milioni di copie piazzate (Di venerdì 14 agosto 2020) Capcom ha aggiornato la sua lista di videogiochi Platinum, rivelando che Resident Evil 7 è ora il gioco più venduto del franchise survival horror.Il gioco è stato un vero e proprio sconvolgimento rispetto agli standard della serie, in quanto ha introdotto una visuale in prima persona al posto della tradizionale visuale in terza persona.Resident Evil 7 ha venduto 7,9 milioni di unità, grazie al fatto che è stato proposto a prezzi bassi da qualche tempo. Le sue vendite sono aumentate negli ultimi anni e dal 31 marzo al conteggio sono state aggiunte altre 400.000 copie.Leggi altro... Leggi su eurogamer

