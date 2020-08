Regolamento Juventus-Real Madrid, ottavi Youth League: cosa succede in caso di pareggio (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Regolamento di Juventus-Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale di Youth League: ecco cosa succede in caso di pareggio. Domenica 16 agosto la formazione Under 19 dei bianconeri sfida i pari età blancos per guadagnarsi il pass per i quarti, dove affronterebbero una tra Inter e Rennes. In caso di parità dopo 90′ regolamentari, non si disputeranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente con i calci di rigore per decretare la qualificata. Leggi su sportface

Db7310 : @keenaroma @fettonejr @tvdellosport Se vuoi 4 foto così le trovo anche per la tua squadra. E poi ricordo il vostro… - FI69interista : @pisto_gol Son tutti bravi a polemizzare e far rispettare un regolamento solo se non attinente alla #Juventus ... - nazza377 : RT @MirabitoA: @Ruttosporc Attenzione nuovo regolamento Uefa: al decimo scudetto consecutivo verrà consegnata una Champions in vero plexigl… - LCafeinter : RT @MirabitoA: @Ruttosporc Attenzione nuovo regolamento Uefa: al decimo scudetto consecutivo verrà consegnata una Champions in vero plexigl… - AdriJuve64 : @cicalaroberto Andrea Pirlo non ha alcuna presenza da allenatore in carriera, eppure può regolarmente sedersi sulla… -