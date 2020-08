Regionali, Marino ritorna con Caldoro. Nodo capolista per la Lega (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ex consigliere regionale Angelo Marino sarà in campo al fianco di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania. Marino figura infatti tra i nomi della lista Caldoro-Presidente-Udc. Partita aperta nella Lega per il Nodo capolista: Matteo Salvini non vorrebbe affidare il ruolo di portabandiera a un politico. Si è fatto avanti Severino Nappi ma il leader del Carroccio vorrebbe puntare su un nome della società civile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

repubblica : RT @RepubblicaTv: Dentro la notizia - Ferragosto, un pranzo di mezza estate: Il pranzo di Ferragosto è un appuntamento fondamentale nelle f… - RepubblicaTv : Dentro la notizia - Ferragosto, un pranzo di mezza estate: Il pranzo di Ferragosto è un appuntamento fondamentale n… - FOCSIV : Indovina la ricetta....la risposta ????? Il supplì della cuoca contadina laziale Ilaria Marino!! ?? Trovi questa e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Marino Regionali, Marino ritorna con Caldoro. Nodo capolista per la Lega anteprima24.it Rientri dall'estero, ecco come fare tamponi e registrazioni

Chi torna in Toscana da un Paese dell'area Schengen può chiamare un numero verde. Da stasera alle 20 il via alle registrazioni sul sito della Regione FIRENZE — Covid di Ferragosto: fra ordinanze regio ...

Puglia, diminuisce l’alga tossica: ancora zona rossa tra Molfetta e Santo Spirito

Allo scopo, l’Agenzia controlla costantemente da giugno a settembre – con frequenza quindicinale (aumentata nel caso di fioritura conclamata) n° 20 siti, distribuiti sull’intero territorio regionale .

Chi torna in Toscana da un Paese dell'area Schengen può chiamare un numero verde. Da stasera alle 20 il via alle registrazioni sul sito della Regione FIRENZE — Covid di Ferragosto: fra ordinanze regio ...Allo scopo, l’Agenzia controlla costantemente da giugno a settembre – con frequenza quindicinale (aumentata nel caso di fioritura conclamata) n° 20 siti, distribuiti sull’intero territorio regionale .