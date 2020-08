Regeni, sono passati 3 anni dal ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo. Di Maio ci spieghi a cosa è servito (Di venerdì 14 agosto 2020) Da tre anni, il 14 agosto rappresenta per la famiglia Regeni, e per tutti coloro ancora chiedono verità e giustizia per Giulio, una ferita difficile da rimarginare. “Tra le telefonate più dolorose ricordiamo nitidamente quella del 14 agosto 2017, quando l’allora presidente Gentiloni ci annunciava il rinvio dell’ambasciatore al Cairo”. Come scrivono Paola Deffendi e Claudio Regeni nel libro “Giulio fa cose”, con una telefonata nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni annunciava alla famiglia Regeni, e immediatamente dopo all’Italia, il ritorno al Cairo dell’ambasciatore italiano Giampaolo Cantini, nominato nei mesi precedenti al posto di Maurizio ... Leggi su tpi

MoniqueCamarra : RT @frapac71: Grande @jacopo_iacoboni: non tutti gli occidentali bastonati dall'Egitto sono Regeni, ma con tutti il regime di al Sisi mostr… - jacopo_iacoboni : RT @frapac71: Grande @jacopo_iacoboni: non tutti gli occidentali bastonati dall'Egitto sono Regeni, ma con tutti il regime di al Sisi mostr… - bendico06 : RT @DottorWatson: Sappiamo che in realtà l'ambasciatore ben poco ha fatto per le indagini sul sequestro, tortura ed omicidio di Giulio Rege… - DottorWatson : Sappiamo che in realtà l'ambasciatore ben poco ha fatto per le indagini sul sequestro, tortura ed omicidio di Giuli… - frapac71 : Grande @jacopo_iacoboni: non tutti gli occidentali bastonati dall'Egitto sono Regeni, ma con tutti il regime di al… -