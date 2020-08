Real Madrid, l’allarme di Sport: «Le finanze non sono così floride» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il quotidiano spagnolo, Sport, ha lanciato l’allarme sulle finanze del Real Madrid nella propria edizione odierna Sport, quotidiano spagnolo, ha lanciato l’allarme sulle finanze del Real Madrid dopo che gli sponsor Fly Emirates e Adidas avrebbero comunicato al club che, allo stato attuale delle cose, non sono in grado di rispettare totalmente gli accordi firmati. Con la compagnia aerea ci sarebbe un mancato importo di 40 milioni di euro. Con Adidas l’accordo globale è invece di un miliardo e cento milioni spalmato in dieci anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

