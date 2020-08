Real Madrid, Bale non si muove. Ma se dovesse provarci il Tottenham… (Di venerdì 14 agosto 2020) Al cuore non si comanda. Potrebbe essere definita così l'indiscrezione rilanciata dal talkSports in merito al futuro di Gareth Bale. Come noto, l'esterno del Real Madrid pare non avere alcuna intenzione di muoversi dalla Spagna e starebbe puntando i piedi con la società pur di far rispettare il suo ricco contratto che lo lega ai blancos ancora per due anni. Esisterebbe, però, un modo affinché le parti si possano separare. Quale? L'interesse concreto del Tottenham.Bale: si muove solo per il Tottenhamcaption id="attachment 846409" align="alignnone" width="1024" Gareth Bale (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, il gallese è ormai in rotta con il Real Madrid ma non vorrebbe lasciare i blancos ... Leggi su itasportpress

MarioGiunta : Napoli, altro passo avanti per Reguilon! Trovata intesa su ingaggio. Contatti continui con il Real Madrid che lo va… - JuventusTV : Le parole di Gianluca #Pessotto e Mister #Zauli in vista della partita di @UEFAYouthLeague contro il Real Madrid ???… - TuttoMercatoWeb : Il Chiringuito rilancia: 'Mendes ha offerto CR7 a PSG, Real Madrid e Barcellona' - biffi_marco : @MarcoSnaaaa @marco9894 Reguilon l'anno scorso ha fatto il titolare al Real Madrid prima del ritorno di Zidane facendo anche bene - ItaSportPress : Real Madrid, Bale non si muove. Ma se dovesse provarci il Tottenham... - -