Rapina in villa sulle colline di Firenze: anziana schiaffeggiata, minacciata e legata (Di venerdì 14 agosto 2020) Spaventosa Rapina in villa nella notte in via dei Massoni , la panoramica e super residenziale zona collinare alle porte di Careggi . Un'anziana, sola in casa, è stata legata e chiusa in una stanza ... Leggi su lanazione

thewaterflea : RT @b_baolo: Sembra una rapina in villa #Tridico - RADIOBRUNO1 : La donna, sola in casa, è stata aggredita e rapinata da tre malviventi #Firenze #rapina #cronaca #14agosto… - akipopilo : RT @b_baolo: Sembra una rapina in villa #Tridico - ilNonnoSimpson : RT @b_baolo: Sembra una rapina in villa #Tridico - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #rapina in #villa a #firenze, banditi sequestrano donna di 86 anni e portano via gioielli per centinaia di migliaia di… -