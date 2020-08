Ranking Uefa aggiornato al 14 agosto 2020 dopo Barcellona-Bayern Monaco (Di venerdì 14 agosto 2020) Ecco il Ranking Uefa aggiornato a venerdì 14 agosto 2020. Prosegue la Final Eight della Champions League con il clamoroso tracollo del Barcellona, letteralmente annientato per 2-8 dal Bayern Monaco. I tedeschi non si sono fermati e di conseguenza non vedono fermarsi neanche il loro cammino verso la finale di Champions League: manca solo uno step, ossia la semifinale contro la vincente tra Lione e Manchester City. Ranking Uefa aggiornato AL 14 agosto 2020 Spagna 101.426 Inghilterra 90.176 Germania 73.784 Italia 70.082 Francia 57.748 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio 37.900 Ucraina 35.900 Olanda 35.750 Leggi su sportface

