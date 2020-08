Raggiunto il prezzo più basso per la Xiaomi Mi Band 5 su Amazon: solo 32 euro (Di venerdì 14 agosto 2020) La Xiaomi Mi Band 5 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e ora ci troviamo al cospetto del prezzo più basso in assoluto per il fitness tracker dal suo lancio di luglio. Il dispositivo ritorna dunque più che appetibile in questo clima di vacanza, pure se con un occhio sempre attento alle ultime uscite hi-tech. Il prezzo di lancio per la Xiaomi Mi Band 5 è pari a 39,90 euro. Questo specifico valore commerciale è stato limato progressivamente nelle settimane successive alla commercializzazione della versione globale dell braccialetto smart. solo una volta e per pochissime ore ad inizio agosto è stato possibile trovare il dispositivo in vendita su ... Leggi su optimagazine

Meglio il Btp Futura o meglio il Btp Italia? In attesa che l’accordo raggiunto tra i 27 Paesi della Ue per sostenere la ripresa dopo Covid — che ha spinto addirittura sotto i 150 punti nei primi momen ...

Correlazione tra dollaro e oro: due possibili scenari

Nel luglio 2020 l’oro ha messo a segno la sua miglior performance mensile dal gennaio 2012, ossia dal momento peggiore della crisi del debito sovrano europeo, e recentemente le sue quotazioni hanno ra ...

