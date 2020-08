Ragazza muore a 15 anni dopo un intervento odontoiatrico di routine (Di venerdì 14 agosto 2020) Una Ragazza di soli 15 anni è deceduta dopo essere stata sottoposta ad un intervento odontoiatrico di routine. Doveva trattarsi di un piccolo intervento, un’operazione di 20 minuti per migliorare l’arcata dentaria e permettere l’inserimento di un apparecchio. Quella operazione routinaria, invece, si è tramutata in una tragedia per una famiglia di Londra. La paziente … Leggi su viagginews

NelAlici : RT @Matteociccarell: Nessuno degli occupanti aveva con sé i documenti. Si tratta di soggetti di nazionalità africana irregolari sul territo… - paola124291 : RT @Matteociccarell: Nessuno degli occupanti aveva con sé i documenti. Si tratta di soggetti di nazionalità africana irregolari sul territo… - Matteociccarell : Nessuno degli occupanti aveva con sé i documenti. Si tratta di soggetti di nazionalità africana irregolari sul terr… - giannigosta : Muore ragazza sulla Domiziana. Violentissimo incidente coinvolge 6 persone non identificate. - TeleradioNews : Muore ragazza sulla Domiziana. Violentissimo incidente coinvolge 6 persone non identificate.… -