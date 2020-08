Quarantamila furbetti nel mirino dell’Antifrode. Altro che schedatura di qualche politico. Tridico zittisce Lega e FdI. L’Inps ha fatto il suo dovere (Di sabato 15 agosto 2020) I fatidici nomi che pure ci si aspettava sarebbero stati fatti, alla fine non sono arrivati. Contro ogni pronostico, la saga pre-ferragostana dei furbetti del bonus da 600 euro non sono arrivati: il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha infatti chiamato ancora in causa il Garante privacy, che pure ha già dato via libera. Sono stati, però, tanti gli elementi di discussione offerti in audizione in Commissione Lavoro alla Camera: Tridico ha infatti rivendicato che l’istituto, in un “momento convulso” in cui occorreva “dare una risposta veloce ai cittadini”, ha pagato 13,3 milioni di prestazioni per Covid, tra cui oltre 4 milioni di bonus. E ha categoricamente negato la “caccia alle streghe”: se la task force antifrode dell’Inps ha individuato i nomi dei cinque deputati ... Leggi su lanotiziagiornale

