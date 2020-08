Quando un tatuaggio (rimosso) può cambiarti la vita: la storia dell’agente Arianna Virgolino (Di venerdì 14 agosto 2020) Si chiama Arianna Virgolino, ha 31 anni, ed è un’agente della polizia di Stato. L’unica sua pecca? Aver (avuto) un tatuaggio – un cuore sul polso – che si era fatto incidere all’età di 18 anni. Prima di prendere servizio, Arianna ha provveduto a farlo eliminare, in quanto è impossibile entrare a far parte della polizia se si ha un tatuaggio sul corpo. In fase di preselezione erano ancora visibili i segni, perché un tatuaggio non si cancella dall’oggi al domani. E per lei è così arrivata la bocciatura. LEGGI ANCHE –> Chiara Nasti ammette l’errore e spiega come è andata realmente La particolarità della storia di Arianna Virgolino ... Leggi su giornalettismo

LeeFedeTaemin : SIA LODATO IL CIELO. Penso mi abbiano presa tutti per pazza quando lottavo per convincere l'umanità che il tatuaggi… - 0zen_ : Discuto di cazzi miei in TL in un modo che ha il suo motivo di essere, ma quel 'Posa il vino' come se fossi in pred… - LaFatinaBlu : @LadolceVallery Buongiorno dolce Val ?????? Che belle rondini, quando hai fatto questo tatuaggio? Stanotte??? ?? ?????? - sandro91048711 : @Corriere È ridicolo sospendere x un tatuaggio quando poi permettano di fumare in servizio mentre ti chiedono documenti e patente - NeunUndZwanzig_ : Three facts about me : 1)desidero un tatuaggio ma non so se tatuarmi il mio numero preferito o creare una combinaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando tatuaggio Il caso dell'agente Arianna, premiata dal questore ma sospesa per un tatuaggio che non ha più La Repubblica The Tax Collector | Tatuaggi e violenza: Shia LaBeouf e l’altra faccia del talento

David Ayer scrive e dirige un gangaster movie ambientato in una torrida Los Angeles. Protagonista del film? Tra tatuaggi e violenza troviamo un grande Shia LaBeouf.

Il caso dell'agente Arianna, premiata dal questore ma sospesa per un tatuaggio che non ha più

Premiata dal questore e sospesa dalla polizia. Nello stesso giorno. E' la storia di Arianna Virgolino, 31 anni, agente della polizia di Stato capace di sventare con coraggio una rissa a Casalpusterlen ...

David Ayer scrive e dirige un gangaster movie ambientato in una torrida Los Angeles. Protagonista del film? Tra tatuaggi e violenza troviamo un grande Shia LaBeouf.Premiata dal questore e sospesa dalla polizia. Nello stesso giorno. E' la storia di Arianna Virgolino, 31 anni, agente della polizia di Stato capace di sventare con coraggio una rissa a Casalpusterlen ...