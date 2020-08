Puglia, il Coronavirus colpisce anche i giovani: “5 ragazzi in condizioni severe” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’età media dei contagiati si sta abbassando e i sintomi non sarebbero sempre così blandi. In Puglia cinque ragazzi, tra i 20 e i 30 anni, tutti positivi al Coronavirus, sono ricoverati in condizioni severe. A lanciare l’allarme è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco che evidenzia come tra i 48 ricoverati in Puglia ci sono anche … L'articolo Puglia, il Coronavirus colpisce anche i giovani: “5 ragazzi in condizioni severe” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

