Puglia, corona virus: ricoverati “in condizioni severe” cinque ragazzi fra i 20 e i 30 anni Lopalco si riferisce all'abbassamento dell'età media dei contagi e alle conseguenze anche pesanti (Di venerdì 14 agosto 2020) “Negli ospedali pugliesi sono ricoverati cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe”. Lo dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco riferendosi alla situazione dei 48 attuali ricoveri per corona virus nella regione. Si abbassa l’età media dei contagi e iniziano ad esserci nuovamente conseguenze anche pesanti, è il ragionamento dell’epidemiologo. L'articolo Puglia, corona virus: ricoverati “in condizioni severe” cinque ... Leggi su noinotizie

