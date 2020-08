Psicologo di fama mondiale rivela le regole per una vita felice (Di venerdì 14 agosto 2020) Le regole per avere una vita soddisfacente e sentire la felicità esplodere nel cuore rivelate da Mikhail Litvak. Prendi nota. Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare di Mikhail Litvak, è un psicoterapeuta russo di fama mondiale. Chi ama leggere libri di psicologia avrà sicuramente letto o sentito parlare di qualche sua opera. E’ … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Psicologo fama

Abruzzonews

"Non ho mai ambito alla fama, quelli come me, ingegneri di formazione, preferiscono lavorare duramente nell’ombra e portare a casa i risultati. Eppure oggi mi trovo addirittura primo nelle tendenze di ...Gilberto è un medico specializzato in ottica che si ritrova a metà della propria vita in una situazione sentimentale piuttosto complicata in quanto è sposato da oltre vent’anni con sua moglie Tiziana ...