Pronto il nuovo libro su Trump di Bob Woodward, se va bene sarà l’ultimo (Di venerdì 14 agosto 2020) Non sarà l’ultimo in ordine di tempo, ma con ogni probabilità sarà quello definitivo. Il secondo libro del celebre giornalista americano Bob Woodward su Donald Trump si intitolerà “Rage” (rabbia), uscirà il 15 settembre e sarà un affresco complessivo, completo e ricco di novità sull’amministrazione Trump. Il primo, “Fear” (Paura), era uscito nel 2018, a quasi due anni dall’insediamento e poco prima delle elezioni di midterm. Fu subito un bestseller, uno dei primi del nuovo genere (reportage e studi sulla pessima gestione dell’Amministrazione Trump), preceduto da “The Fire and the Fury”, del giornalista Michael Wolff, e seguito da una serie di resoconti da parte di ex funzionari, ... Leggi su linkiesta

