Project Power, la recensione: Poteri a tempo determinato (Di venerdì 14 agosto 2020) La recensione di Project Power, l'intrigante film Netflix con Joseph Gordon-Levitt e Jamie Foxx, disponibile dal 14 Agosto. Iniziamo a scrivere la recensione di Project Power con una sicurezza: il suo autore, Mattson Tomlin, è uno di cui sentiremo parlare. Lo diciamo colpiti dall'idea alla base del film d'azione disponibile su Netflix dal 14 Agosto, oltre che dal suo interessante sviluppo, ma anche guardando i passi successivi alla vendita di quello script al colosso dello streaming nel 2017: un paio di adattamenti da fumetti, quello del videogame Mega Man, ma anche la collaborazione con Matt Reeves per The Batman e un'altra sceneggiatura venduta di recente alla Paramount. Un'idea vincente Ma torniamo nei ranghi e parliamo di Project Power ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Project Power, la recensione: Poteri a tempo determinato - NerdPool_IT : Arriva il 14 agosto su Netflix un nuovo film action basato sui super-poteri con protagonista Jamie Foxx: Project Po… - juvecrazia : Buongiorno solo a Project Power e Joseph Gordon-Levitt - badtasteit : La nostra recensione di #ProjectPower, il film di #Netflix diretto da #Joost e #Schulman con #JamieFoxx e… - juvecrazia : Qui per ricordarvi che domani su Netflix esce Project Power e l’unico motivo per cui lo guarderò é Joseph Gordon-Levitt -

Ultime Notizie dalla rete : Project Power

Gazzetta del Sud

Come in Sentieri Selvaggi, in Project Power un gruppo di persone con interessi differenti e atteggiamenti diversi verso la vita è in marcia per recuperare una ragazza finita in mano ai cattivi. I catt ...Tra le strade di New Orleans sta girando una nuova droga. È sexy, futuristica, ambita e sperimentale. In pillole, non pasticche. Niente a che vedere con lo "sballo" degli stupefacenti sintetici o psic ...