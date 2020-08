Previsioni Meteo, tutti i DETTAGLI per il weekend di FERRAGOSTO: tanto sole, molto caldo e qualche temporale (Di venerdì 14 agosto 2020) Previsioni Meteo – Prende il via con oggi il lungo fine settimana festivo di FERRAGOSTO. Esso trascorrerà in gran parte all’insegna del bel tempo soleggiato e stabile e del clima molto caldo, estivo, in particolare al Sud e sulle isole maggiori, magari caldo più nella norma al Centro Nord. La figura barica che favorirà questo contesto Meteo ideale per la fase clou delle vacanze estive, è un’ alta pressione piuttosto estesa sul Centro Sud Europa, ma con promontorio proteso fino al Mare del Nord e con radici nordafricane. Una classica strutturazione a “Omega” a scala euro-atlantica, con la figura di alta giusto al centro mentre, ai lati, due ... Leggi su meteoweb.eu

