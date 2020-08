Previsioni Meteo Settembre 2020: le proiezioni con la tendenza a lungo termine, tra fine estate e inizio autunno (Di venerdì 14 agosto 2020) Previsioni Meteo Settembre – Eccoci a un nuovo aggiornamento sulla possibile tendenza del tempo per il mese di Settembre 2020. Gli ultimissimi dati provenienti dagli indici teleconnettivi ci indicherebbero un avvio di mese, sostanzialmente la prima settimana, con valori di AO e NAO, su posizioni neutre o neutro-positive; la seconda settimana, invece, potrebbe vedere un calo dei due indici, verso una neutralizzazione o addirittura una negativizzazione, mentre poi, da metà mese e per il resto di Settembre, i due indici si potrebbero standardizzare su posizioni neutre o leggermente negative. Nel contempo, assisteremmo a un andamento delle SST atlantiche, ossia delle temperature superficiali oceaniche, disposte in assetto di “tripolo ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : Attenzione al Nord nelle prossime ore #meteo #maltempo #temporali #14agosto - astigov : Ferragosto bello con temporali solo in Appennino, instabilità più diffusa da domenica | Previsioni meteo 15 agosto… - BroloMeteoIT : Temporaneo lieve calo termico nella giornata di ferragosto. Leggete le nostre previsioni meteo:… - infoitinterno : Meteo, vigilia di Ferragosto con possibili temporali: le previsioni per l'Abruzzo ed il Pescarese - infoitinterno : Previsioni Meteo, tutti i DETTAGLI per il weekend di FERRAGOSTO: tanto sole, molto caldo e qualche temporale -