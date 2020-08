Precipitato a Tavolara: la vittima è il noto alpinista Giuliano Stenghel (Di venerdì 14 agosto 2020) Choc nel mondo dell’alpinismo nazionale e internazionale: l’uomo deceduto oggi a Tavolara, Precipitato mentre si arrampicava su una delle parti più alte della scogliera dell’isola che si trova sul versante nord-orientale della costa sarda, è Giuliano Stenghel, famoso alpinista di Rovereto che in Gallura era di casa. Sten, come lo chiamavano gli amici, era Istruttore nazionale d’alpinismo dal 1978, ma anche istruttore emerito del Cai e socio accademico del Gism. Amante delle montagne e delle grandi salite in roccia, era considerato un acrobata delle ascensioni. Nel mondo alpinistico era conosciuto come il “maestro del friabile” per la capacità di muoversi su rocce difficili ed estremamente friabili anche con poche protezioni. Potrebbe essere stato proprio un ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Precipitato a Tavolara vittima è alpinista Stenghel - #Precipitato #Tavolara #vittima - RaffaeliAntora : Lutto in #Sardegna l'alpinista #Stengel muore in scalata sull'isola di #Tavolara Precipita per decine di metri e s… - AnsaSardegna : Precipitato a Tavolara, vittima è alpinista Stenghel. Noto come 'Sten, maestro del friabile' #ANSA - CorriereUmbria : Giuliano Stenghel morto a Tavolara, il grande alpinista è precipitato durante un'ascensione #giulianostenghel… - AnsaTrentinoAA : Precipitato a Tavolara, vittima è alpinista Stenghel. Noto come 'Sten, maestro del friabile' |#ANSA -