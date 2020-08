Prato: arrestato pusher nigeriano, deteneva 20 ovuli di eroina (Di venerdì 14 agosto 2020) Il trentacinquenne nigeriano irregolare, pregiudicato per reati specifici, era stato già arrestato l'11 novembre 2016 da personale della Polizia di Stato di Firenze, poiché trasportava nel corpo 109 ovuli di eroina e cocaina, per circa 1,200 Kg di stupefacente Leggi su firenzepost

PRATO – Prosegue sempre più intensa l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città, posta in essere dallaPolizia di Stato di Prato, che ha permesso di trarre in arresto, nel pomeriggio ...