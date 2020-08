Ponte, servizio idrico non garantito a causa di una perdita nella zona alta (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – La Gesesa ha comunicato che a causa di una perdita localizzata in una proprietà privata, e vista l’impossibilità ad intervenire, per opposizione del proprietario, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico nella zona alta del Comune di Ponte, per tutta la giornata di oggi fino a risoluzione del guasto. “Sarà prevista l’attivazione di servizio sostitutivo autobotte per distribuzione di acqua non potabile. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli ... Leggi su anteprima24

TgrCalabria : Due anni fa, alle 11e36, la tragedia del crollo del ponte #Morandi a #Genova: 43 vite spezzate. Anche la TGR ricord… - MarinoBruschini : RT @TgrCalabria: Due anni fa, alle 11e36, la tragedia del crollo del ponte #Morandi a #Genova: 43 vite spezzate. Anche la TGR ricorderà que… - nekoshinah : io piango ad ogni servizio sul ponte morandi, al solo pensiero - KarenSarlo : RT @TgrCalabria: Due anni fa, alle 11e36, la tragedia del crollo del ponte #Morandi a #Genova: 43 vite spezzate. Anche la TGR ricorderà que… - TgrRai : RT @TgrCalabria: Due anni fa, alle 11e36, la tragedia del crollo del ponte #Morandi a #Genova: 43 vite spezzate. Anche la TGR ricorderà que… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte servizio Nino Marmo su gara-ponte per raccolta rifiuti: «Tante criticità, darà spazio a contenziosi» AndriaLive Ponte, oggi irregolaritá del servizio idrico a causa di una perdita nella zona alta

Gesesa Benevento ha reso noto "che a causa di una perdita localizzata in una proprietà privata, e vista l'impossibilità ad intervenire, per opposizione del proprietario, si potrà verificare discontinu ...

Turismo: un milione per 13 paesi I fondi anche per il ponte tibetano

Dal Gal Val Brembana, un pacchetto di contributi per infrastrutture e servizi locali. Coinvolte anche Val Seriana e Imagna: App, aree camper, ebike, percorsi e promozione. Un milione e 82.770,54 euro.

Gesesa Benevento ha reso noto "che a causa di una perdita localizzata in una proprietà privata, e vista l'impossibilità ad intervenire, per opposizione del proprietario, si potrà verificare discontinu ...Dal Gal Val Brembana, un pacchetto di contributi per infrastrutture e servizi locali. Coinvolte anche Val Seriana e Imagna: App, aree camper, ebike, percorsi e promozione. Un milione e 82.770,54 euro.