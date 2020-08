Ponte Morandi, il giorno della memoria. A Tursi scoperta la targa coi nomi delle vittime (Di venerdì 14 agosto 2020) La messa a Certosa è stato il primo dei momenti con cui Genova ha ricordato chi ha perso la vita nella tragedia di due anni fa. Alla cerimonia sotto il nuovo Ponte era presente il premier Conte. Ai famigliari delle vittime il messaggio di Mattarella. Presentata la targa commemorativa a palazzo Tursi. In serata la fiaccolata nella Radura della memoria Leggi su ilsecoloxix

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - virginiaraggi : Due anni fa la tragedia del crollo del ponte Morandi, a Genova. Roma ricorda le 43 vittime e si stringe alle loro f… - opilaspezia : @FNInfermieri @ComunediGenova @RegLiguria @OrdiniOpi @ansa_liguria @g_cicolini @NicolaDraoli La targa in memoria de… - franco_dimuro : RT @ElioLannutti: Ponte Genova, Mattarella: «Ricostruire cultura sicurezza». Conte: «Città rinascerà». Di Maio: fuori i Benetton @sole24ore… -