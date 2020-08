Ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime (Di venerdì 14 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – “Proveremo a vigilare perchè la nostra disperazione possa essere trasformata in un altro pezzo di rinascita. Non possiamo continuare a farci umiliare”. Le parole di Egle Possetti, portavoce dei familiari delle vittime di Ponte Morandi, scandiscono il dolore a due anni dalla tragedia durante la commemorazione all'ombra del nuovo viadotto che oggi riunisce Genova. Dolore che diventa richiesta di “giustizia”, di “accantonare la timidezza e andare avanti a testa alta” per avere “concessioni eque” e “autostrade sicure”.Genova si è fermata per ricordare i suoi 43 morti. Lo ha fatto inaugurando coi loro parenti la “Radura della Memoria”, uno spazio pubblico a pochi ... Leggi su liberoquotidiano

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - matteosalvinimi : Grazie alla Comunità di Genova, giustizia vera per chi non c’è più e per le loro famiglie. #PonteMorandi - Scisciano : Torre del Greco, cerimonia commemorativa per 4 giovani vittime della tragedia del Ponte Morandi di Genova: Torre de… - GAveggio : RT @mari_arena75: Un pensiero ai familiari delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi???? Per non dimenticare #Genova #14agosto https://t.… -