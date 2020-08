Ponte Genova, Egle Possetti: "I nostri morti siano riconosciuti vittime di strage" (Di venerdì 14 agosto 2020) Due anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, per i parenti delle vittime sono ancora tante le cose che mancano. Dalla giustizia al riconoscimento della “strage” consumatasi il 14 agosto del 2018. Oltre ai propri cari che non torneranno più. HuffPost ne ha parlato con Egle Possetti, portavoce del Comitato familiari vittime del Ponte Morandi. Lei in quella tragedia ha perso la sorella Claudia, il cognato Andrea e i nipoti Manuele e Camilla.Manca ancora la giustizia, signora Possetti?Sì, la giustizia per quel che è accaduto ancora non c’è. Sappiamo che in Italia i processi sono lunghi e le indagini per questo tipo di tragedie sono complesse, soprattutto dal punto di vista tecnico. A fine ... Leggi su huffingtonpost

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Antonio_Tajani : Non dimenticheremo mai le 43 vittime del ponte Morandi. Nel loro ricordo continuiamo a lavorare per l'Italia del fu… - InsdataInter : RT @luigidimaio: Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Morandi.… - Marcella703 : RT @luigidimaio: Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Morandi.… -