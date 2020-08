Ponte di Genova: due anni fa il disastro, oggi il giorno della memoria (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Due anni fa crollava il Ponte Morandi, oggi la città di Genova si prepara al giorno del ricordo e della commemorazione delle 43 persone che in quella tragedia persero la vita. Le celebrazioni sono previste nell’area allestita sotto la campata del nuovo Ponte San Giorgio alla presenza anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo la messa presieduta dal nuovo Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, alle 10.30 invece, nella Radura della memoria, si terrà la cerimonia privata organizzata dal comitato dei familiari delle vittime, insieme alle istituzioni. Alle 11.36 – ora del crollo – ... Leggi su quifinanza

GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Antonio_Tajani : Non dimenticheremo mai le 43 vittime del ponte Morandi. Nel loro ricordo continuiamo a lavorare per l'Italia del fu… - fanpage : A due anni dal crollo del ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime di quel disastro. Per non dimenticare mai ??… - agenzia_nova : #Conte: 'Le parole del Presidente #Mattarella sono un continuo stimolo, per noi, utile a garantire che una tragedia… - gdldaniele : RT @Cgil_Liguria: Sono trascorsi 2 anni dal crollo del #PonteMorandi. Oggi #Genova ha un nuovo Ponte ma niente potrà ridarci le 43 vittime… -