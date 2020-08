Ponte di Genova - Due anni fa il crollo del Morandi: le tappe dalla tragedia al San Giorgio - SCHEDE (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 14 agosto 2018 il Ponte Morandi crolla sotto la pioggia battente: 43 persone perdono la vita. Il 3 agosto 2020, quasi due anni dopo la terribile tragedia, viene inaugurato il nuovo viadotto Genova San Giorgio, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un'esibizione delle Frecce Tricolori. Nonostante le polemiche politiche e il braccio di ferro tra il governo e Atlantia, la holding che attualmente controlla Autostrade per lItalia, Genova è dunque ripartita. Anche perché, senza dimenticare ciò che è stato, la città non si è mai veramente fermata in questo difficile 2020. Da quella drammatica mattina a oggi, ripercorriamo nella nostra galleria di immagini le tappe di un ... Leggi su quattroruote

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Antonio_Tajani : Non dimenticheremo mai le 43 vittime del ponte Morandi. Nel loro ricordo continuiamo a lavorare per l'Italia del fu… - tanzmax : RT @DottorWatson: Il 14 agosto 2018 il crollo del Ponte di Genova. Vorrei ricordare a tutti il dolore di @matteosalvinimi la sera stessa… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: Grazie alla Comunità di Genova, giustizia vera per chi non c’è più e per le loro famiglie. #PonteMorandi https://t.c… -