Pomezia, rientro in aula in sicurezza: conclusi i lavori di adeguamento della scuola dell'infanzia 'Via Dante Alighieri' (FOTO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Proseguono gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l'avvio del nuovo anno scolastico. Intervento di adeguamento degli spazi della scuola dell'infanzia "Via Dante Alighieri" – IC via della Tecnica. Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria: • porzionamento dell'atrio di ingresso con pareti in cartongesso ricavando un'aula di circa 31 mq. Le opere previste comprendono: • realizzazione di un aula con tramezzi in cartongesso e porta a due ante e luce minima di 120 cm; • adeguamento dell'impianto ...

rifacimento dei cancelli di ingresso alla struttura scolastica; sistemazione e messa in sicurezza

Garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell'orario di entrata e uscita degli studenti. Con questi obiettivi nel mese di agosto i plessi scolastici

rifacimento dei cancelli di ingresso alla struttura scolastica; sistemazione e messa in sicurezza d ...Garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti. Con questi obiettivi nel mese di agosto i plessi scolastici d ...