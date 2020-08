Poche informazioni e turisti confusi, cosa succede a Malpensa (Di venerdì 14 agosto 2020) Poche informazioni e turisti disorientati e confusi a Malpensa. I viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono sottoporsi al test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone entro 48 ore dall'arrivo come previsto dalla nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma nello scalo milanese, così come in altri porti e aeroporti italiani regna la confusione anche perchè ci sono regolamenti regionali diversi rispetto a come effettuare il test e a eventuali quarantene. Le voci di alcuni passeggeri tra incredulità e perplessità."Sto cercando di capire se rimanere a Torino o cercare una clinica per effettuare un tampone o se tornare in Puglia, mi sto cercando mi mettere in contatto con le autorità ma nessuno sa ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : Poche informazioni e turisti confusi, cosa succede a Malpensa - ago6161 : #Lockdown2 ma i turisti tunisini quando rientrano nel loro paese fanno il tampone e la quarantena? Non si sa niente… - riccDM : @cipogenerale @Ricvanmagren Eh ho sentito diverse squadre lamentarsi della vicinanza al tour, sinceramente si trova… - iamitalee : Mancano poche settimane a KONSERT; lo show sarà accessibile gratuitamente, ma è possibile effettuare una donazione… - PolScorr : @MorrisinMilan Figurati! Fai benissimo a chiedere Le poche informazioni che ho le condivido volentieri. Il mondo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Poche informazioni Poche informazioni e turisti confusi, cosa succede a Malpensa askanews Huawei: l’azienda è pronta al lancio di un nuovo MateBook X

Mancano solo pochi giorni al lancio del nuovo portatile di casa Huawei. L’azienda ha recentemente annunciato la data in cui presenterà il nuovo MateBook X ma le informazioni in merito alle ...

Poche informazioni e turisti confusi, cosa succede a Malpensa

Milano, 14 ago. (askanews) – Poche informazioni e turisti disorientati e confusi a Malpensa. I viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono sottoporsi al test molecolare o antigen ...

Mancano solo pochi giorni al lancio del nuovo portatile di casa Huawei. L’azienda ha recentemente annunciato la data in cui presenterà il nuovo MateBook X ma le informazioni in merito alle ...Milano, 14 ago. (askanews) – Poche informazioni e turisti disorientati e confusi a Malpensa. I viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono sottoporsi al test molecolare o antigen ...