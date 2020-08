Più poteri alla Consob: nel Dl Agosto il “veto” sulla vendita di Borsa SpA (Di venerdì 14 agosto 2020) (TeleBorsa) – Nuovi poteri per la Consob, che avrà potere di “veto” su eventuali passaggi di proprietà di Borsa SpA. Lo prevede il testo definitivo del Dl Agosto, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, reintroducendo una norma che era stata al centro del dibattito e sembrava esser stata stralciata. La disposizione invece è ricomparsa con altra collocazione rispetto al testo originario. La norma, prevista dall’art 75 del testo bollinato, relativo alle “Operazioni di concentrazione e salvaguardia della continuità d’impresa”, introduce un potere di “veto” dell’Autorità di vigilanza sui mercati, nel caso di passaggio di proprietà di Borsa Italiana, la ... Leggi su quifinanza

