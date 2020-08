Pisciotta, il sindaco: “Obbligo mascherine all’aperto fino al 7 settembre” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Obbligo dell’uso della mascherina all’aperto fino al 7 settembre: è quanto stabilito dal sindaco Ettore Liguori con Ordinanza numero 33/2020. Il sindaco “pur registrando una tranquillizzante assenza di nuovi contagi“, ha ritenuto “indispensabile e doveroso confermare fino al 7 settembre l’obbligo, disposto in via precauzionale, di indossare la mascherina anche all’aperto nei centri abitati e, in ogni caso, ogni qualvolta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro“. L’obbligo è valido su tutto il territorio comunale. “Tuttavia si informa la cittadinanza e gli ospiti delle strutture turistiche che analoghe misure di prevenzione sono state adottate anche dalle ... Leggi su anteprima24

