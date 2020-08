Piancastagnaio (Si): 53enne muore schiacciato dal trattore (Di venerdì 14 agosto 2020) Un trattore si è ribaltato in zona boschiva e l'uomo che lo conduceva (53 anni) è deceduto. Sul posto personale sanitario del 118, elisoccorso Pegaso, Carabinieri Leggi su firenzepost

PIANCASTAGNAIO (SI) – I vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti per un soccorso a persona nel Comune di Radicofani, Podere Casacioli. Un trattore si è ...I vigili del fuoco di Piancastagnaio sono intervenuti per un soccorso a persona nel Comune di Radicofani. Un trattore si è ribaltato in zona boschiva e l'uomo che lo conduceva, 53 anni, è deceduto. Su ...