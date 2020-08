Photoshop metterà un “tag” alle foto ritoccate (Di venerdì 14 agosto 2020) (foto: Adobe)Photoshop andrà a indicare quando un’immagine è stata ritoccata e modificata oltre che a esplicitare verosimilmente l’autore e luogo in cui è stata scattata. Queste informazioni della versione originale e sull’autenticità delle immagini non serviranno tanto per scoprire se una celebrità abbia aggiustato il suo ultimo post su Instagram quanto contribuiranno alla lotta alle fake news e alla disinformazione. Come raccontato su Wired Us, l’avvento delle moderne tecnologie di editing video-fotografico rende spesso molto difficile comprendere se ciò che abbiamo davanti agli occhi sia reale oppure mediato. Basti citare il deepfake come esempio più lampante di quanto sia piuttosto semplice creare contenuti credibili seppur contraffatti in modo ... Leggi su wired

