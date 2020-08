Perugia – Pescara – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di venerdì 14 agosto 2020) Tutto pronto al Renato Curi di Perugia per scoprire chi tra Perugia e Pescara resterà in serie B nella prossima stagione e chi dovrà affrontare, invece, il campionato di serie C. Calcio d’inizio ore 21:00 Mister Oddo dovrà fare a meno di Rajkovic, Angella, Di Chiara e Falasco e quindi reinventare il reparto difensivo con Mazzocchi, Nzita, Sgarbi e Gyomber. A centrocampo si giocano una maglia Kouan, Nicolussi e Dragomir per affiancare Carraro e Falzerano. Rientra Iemmello che verrà affiancato da Capone e Buonaiuto in vantaggio su Melchiorri e Falcinelli. Mister Sottil non recupera Drudi, ma in difesa ci saranno Campagnaro e uno tra Bettella e Scognamiglio, con Zappa e Masciangelo sulle corsie laterali. Unico dubbio a centrocampo, Busellato o Kastanos per completare la linea mediana con ... Leggi su giornal

FBPredictions : ? #Perugia vs #Pescara ???? #SerieB ??? Stadio Renato Curi ?? Preview: - m_rosini : RT @Il_Centro: #Abruzzo #14agosto #venerdi #calcio #serieB #playoutserieB #PerugiaPescara #lovePescara #amoPescara Il #PESCARA in campo a #… - Il_Centro : #Abruzzo #14agosto #venerdi #calcio #serieB #playoutserieB #PerugiaPescara #lovePescara #amoPescara Il #PESCARA in… - FootStatsCalcio : #Perugia e #Pescara. Una di queste squadre resterà in #SerieB, l'altra retrocederà in #SerieC dopo la finale di rit… - GrifoRampante : Perugia a rischio retrocessione, il monito di Romizi a società e calciatori: 'Serie B patrimonio preziosissimo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Pescara Probabili formazioni Perugia Pescara: le scelte dei due tecnici Calcio News 24 PRONOSTICI PERUGIA PESCARA/ Quote: chi sarà il primo marcatore? (playout)

Pronostici Perugia Pescara: quote e previsioni per la partita di ritorno dei play out della Serie B 2019-2020, questa sera al Renato Curi. Quote curiose che sono state assegnate per i pronostici di Pe ...

Il Perugia si gioca la salvezza. Al Curi (ore 21) c'è il Pescara

PERUGIA - Dentro o fuori, rien ne va plus. In Serie B oppure in Lega Pro. Ci siamo. A forza di perdere punti, partite e terreno, a forza di aspettare il colpo di reni, la reazione determinata mai arri ...

Pronostici Perugia Pescara: quote e previsioni per la partita di ritorno dei play out della Serie B 2019-2020, questa sera al Renato Curi. Quote curiose che sono state assegnate per i pronostici di Pe ...PERUGIA - Dentro o fuori, rien ne va plus. In Serie B oppure in Lega Pro. Ci siamo. A forza di perdere punti, partite e terreno, a forza di aspettare il colpo di reni, la reazione determinata mai arri ...