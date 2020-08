Perugia-Pescara: le formazioni ufficiali (Di venerdì 14 agosto 2020) Playout salvezza, obiettivo vincere per gli umbri. Al Pescara, oltre che la vittoria, basterebbe anche un pareggio. Perugia (3-5-2): Vicario, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Kouan, Nicolussi Caviglia, Nzita, Dragomir, Falcinelli, Melchiorri. A disposizione: Albertoni, Fulignati, Righetti, Konate, Capone, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Iemmello. Allenatore: Oddo Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Campagnaro, Bettella, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Kastanos, Galano, Maniero, Pucciarelli. A disposizione: Alastra, Del Grosso, Scognamiglio, Elizalde, Busellato, Crecco, Clemenza, Melegoni, Bruno, Pavone, Bocic, Belloni. Allenatore: Sottil Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

