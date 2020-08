Perugia-Pescara in tv oggi: canale, orario e diretta streaming ritorno playout Serie B (Di venerdì 14 agosto 2020) Le informazioni e come vedere in tv Perugia-Pescara, ritorno dei playout di Serie B 2019/2020. Allo Stadio Renato Curi ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto: nel primo dei due atti si è imposta la compagine abruzzese a cui servirà non perdere per far retrocedere gli avversari e guadagnarsi una salvezza quantomai sofferta. La partita di oggi, alle ore 21:00, sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN. Non è prevista una diretta televisiva. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, le pagelle e gli highlights nella serata odierna. Leggi su sportface

