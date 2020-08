Perugia in C! Dalla Coppa Italia al San Paolo alla retrocessione ai play out (Di sabato 15 agosto 2020) Atto finale dei playout di Serie B, con la gara di ritorno tra Perugia e Pescara da poco terminata, ai rigori: 4-5 il finale, con gli abruzzesi salvi e il Grifo condannato alla C. Leggi su tuttonapoli

Perugia in C! Dalla Coppa Italia al San Paolo alla retrocessione ai play out

Atto finale dei playout di Serie B, con la gara di ritorno tra Perugia e Pescara da poco terminata, ai rigori: 4-5 il finale, con gli abruzzesi salvi e il Grifo condannato alla C. Al termine dei 90' l ...

Playout serie B: Pescara salvo, Perugia retrocesso in C ai rigori

Il Pescara di Sottil perde 2-1 a Perugia la finale di ritorno dei playout di serie B ma si salva ai rigori, spedendo in serie C gli umbri: decisivi gli errori dal dischetto di Bonaiuti e Iemmello per ...

