Perché festeggiamo Ferragosto? Le origini e il significato religioso (Di venerdì 14 agosto 2020) Ogni anno milioni di italiani aspettano con ansia il Ferragosto per concedersi una meritata scampagnata, ma com’è nata questa festa celebrata solo in Italia? Il termine Ferragosto deriva dalle parole latine Feriae Augusti, cioè letteralmente “Ferie di Augusto”. All’imperatore Romano era infatti dedicato l’ottavo mese dell’anno, che ancora oggi porta il suo nome. Proprio all’imperatore viene attribuita la decisione … L'articolo Perché festeggiamo Ferragosto? Le origini e il significato religioso è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

