Perché Eros e Michelle si sono lasciati? Dopo anni la verità sulla rottura “Mi dicevano che lui…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono il fiore all’occhiello della cronaca rosa italiana. Una coppia che ha davvero fatto la storia, difficile da dimenticare nonostante appartenga ormai al passatro. I due ex hanno fatto sognare intere generazioni finché la loro relazione non è giunta al capolinea. Divenuti genitori di Aurora da giovanissimi (soprattutto Michelle, allora 22enne), sono stati per molto tempo l’emblema delle coppie vip indivisibili. Presto, però, Eros e Michelle hanno voltato pagina: lui con Marica Pellegrinelli (una relazione, anche questa, purtroppo finita negli ultimi mesi) e lei con Tomaso Trussardi, due autentiche anime gemelle (è con lui che oggi la showgirl ha allargato la famiglia, dando ... Leggi su velvetgossip

