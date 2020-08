Pekin Express, Costantino della Gheradesca ufficializza la sua riconferma (Di venerdì 14 agosto 2020) A Pekin Express, nonostante il cambio di ‘canale’ e di azienda, si parte subito da una riconferma importante: quella della conduzione. Infatti, Costantino della Gheradesca annuncia la sua riconferma. Malgrado infatti il passaggio su Sky e un nome diverso, la prossima edizione di Pekin Express dovrebbe proseguire sulla linea della continuità con la conduzione di Costantino della Gherardesca. E’ lo stesso conduttore romano a confermare che sarà lui a guidare le gesta dei nuovi concorrenti del reality itinerante prodotto da Banijay Italia. “Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o ... Leggi su italiasera

Potrebbero esserci importanti novità per Pechino Express, a seguito del clamoroso addio a Rai 2 per approdare su Sky (con tanto di cambio nome in Pekin Express). In molti si sono chiesti se sarà Costa ...Lo stesso conduttore Costantino Della Gherardesca ha confermato che sarà lui a tenere il timone della nuova edizione di Pekin Express, che da Rai 2 verrà trasmesso per la prima volta dalle reti Sky. “ ...